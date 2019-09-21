مصر | من "الاستروكس" لـ"الفودو".. سقوط 4 من تجار المخدرات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الاستروكس" لـ"الفودو".. سقوط 4 من تجار المخدرات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما في قضية "شروع في قتل"، والآخر مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جراما وكمية من مخدر الإستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.



وكما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - سبق اتهامه في قضية "سرقة وسائل نقل") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام) حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة القسم، وبحوزتها (123 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.