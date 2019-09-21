مصر | من "الاستروكس" لـ"الفودو".. سقوط 4 من تجار المخدرات في القاهرة

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وكما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - سبق اتهامه في قضية "سرقة وسائل نقل") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام) حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة القسم، وبحوزتها (123 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.