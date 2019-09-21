مصر | "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية بـ"أسعار مخفضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية بـ"أسعار مخفضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (اضغط هنا) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، إعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.



وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

