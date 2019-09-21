مصر | "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية بـ"أسعار مخفضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية بـ"أسعار مخفضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، إعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.
وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.