مصر | ضبط مسؤول عن مصنع بخور دون ترخيص في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤول عن مصنع بخور دون ترخيص في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط المدعو "حسن. ص. ع" سن 26 مسئول عن مصنع الهرم لصناعة البخور الكائن المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة 15 مايو ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من البخور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية: 1.100 طن ( فحم مطحون، ألوان، زيوت عطرية ) 0، و400 كيلو عيدان خشبية، 20000 عود بخور معد للتعبئة، و5000 عبوه فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكما تم ضبط (986) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط مالك مصنع مقرمشات "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 6،315 ) طن سلع غذائية ( ذرة مجروش – زيت طعام)، وكذا (2400) عبوة "مقرمشات" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طما (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 5،500) طن ( سكر حر – أرز أبيض ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصهما الطبيعية.
ضبط مالك مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (7248) عبوة ( عصائر ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها المدون عليها، وضبط مسئولة مخزن "غير مرخص" تابع لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازتها (14604) عبوة ( أدوية مهربة جمركيًا ) وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.