مصر | ضبط مسؤول عن مصنع بخور دون ترخيص في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤول عن مصنع بخور دون ترخيص في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط المدعو "حسن. ص. ع" سن 26 مسئول عن مصنع الهرم لصناعة البخور الكائن المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة 15 مايو ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من البخور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية: 1.100 طن ( فحم مطحون، ألوان، زيوت عطرية ) 0، و400 كيلو عيدان خشبية، 20000 عود بخور معد للتعبئة، و5000 عبوه فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وكما تم ضبط (986) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مصنع مقرمشات "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 6،315 ) طن سلع غذائية ( ذرة مجروش – زيت طعام)، وكذا (2400) عبوة "مقرمشات" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طما (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 5،500) طن ( سكر حر – أرز أبيض ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصهما الطبيعية.