مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة نقل في المرج

تمكن رجال مكافحة جرائم سرقات السيارات، من ضبط شخصين بحوزتهم سيارة مسروقة بالمرج.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بشارع الرشاح - دائرة قسم شرطة المرج تمكنوا من ضبط كل من: "م. ه. ك"، سن 19 عاطل ومقيم حارة مصلح هريدي ـ دائرة القسم، و" ت. س. م" سن 32 عاطل ومقيم شارع الرشاح ــ دائرة القسم، حال استقلالهما السيارة ماركة أيسوزو نقل بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 31412 نقل القليوبية وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها " دون البيانات ".

وبالكشف الفني علي السيارة برقمي الشاسيه والموتور تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي 00 وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتتعدد عقوبات وقائع السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة ووضع قاعدة عامة تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق ثم استعرض جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:

فتنص المادة 312، لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

فتنص المادة 313 يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1- أن تكون السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

