مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 225 كيلو دواجن مجهولة المصدر في باب الشعرية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "أحمد. ع ه "سن 32 مسئول عن مخزن دواجن مجمدة كائن شارع سوق الزلط دائرة قسم شرطة باب الشعرية ومقيم بذات الدائرة لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن مجمدة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 225 كيلو دواجن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وكما تمكنوا من ضبط المدعو "محمد. ف. ع" سن 42 مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن شارع الحمزاوي ـ دائرة قسم شرطة الجمالية ومقيم دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية:ـ12 طن فلفل، بيكربونات، ارز، كمون، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وكما تمكنوا من ضبط المدعو"شرى. م. ع" سن 47 صاحب مصنع ملح طعام كائن شارع جمال عبد الناصر ـ دائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " ملح طعام " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية:ـ 8.800 طـــن ملح طعام، و3 ماكينة.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

