مصر | بسبب "الفلوس".. 3 أشقاء يلقنون شابا "علقة موت" ويصوره "عاريا" في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "الفلوس".. 3 أشقاء يلقنون شابا "علقة موت" ويصوره "عاريا" في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت عنوان (تجار المخدرات يجردون شابا من ملابسه بقرية دروة بمركز أشمون بالمنوفية) يظهر خلاله ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري (بندقية ألية) يقومون بالتعدي بالضرب على شخص آخر داخل حجرة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة "أشقاء" والمطلوب التنفيذ عليهم في عدد من القضايا الجنائية)، وقيامهم خلال مقطع الفيديو المُشار إليه بالتعدي على شخص على إثر خلافات مالية فيما بينهم، وتحديد مكان اختبائهم بمنزل كائن بدائرة قسم الوراق بنطاق مديرية أمن الجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وضبط مالك المنزل وبحوزتهم عدد 4 قطع سلاح ناري عبارة عن ( عدد 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 37 طلقة من ذات العيار ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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