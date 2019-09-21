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مصر | "مخدرات ولصوص".. جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن الآتي:

ضبط (أحد الأشخاص – مطلوب ضبطه في قضية "مخدرات").. أثناء تواجده بمحطة النقل العام بالزقازيق.


ضبط (أحد الأشخاص – محكوم عليه في 4 قضايا آخرها قضية "تبديد") حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بمحطة سكة حديد القاهرة.


ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين "سرقة بالإكراه").. وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدي جابر.

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ضبط (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - لا يحمل جواز سفر).. حال شروعه في سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق العتبة.


ضبط (أحد الأشخاص - محكوم عليه في قضية " تبديد ").. حال قيامه بسرقة أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة، وعثر بحوزته على حافظة نقود آخرى.

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية أثناء مرور الحقيبة الخاصة به على جهاز ("الإكس راى")، وعُثر بداخلها على (طبنجة).


ضبط (شخصين- سبق إتهامهما فى (23) قضية " سرقة - مخدرات"، ومحكوم عليهما في 4 قضايا متنوعة).. حال قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بمسطرد.


وتم اتخاذ الإجراءات الازمة
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الكلمات الدلائليه
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