مصر | "مخدرات ولصوص".. جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخدرات ولصوص".. جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن الآتي:

ضبط (أحد الأشخاص – مطلوب ضبطه في قضية "مخدرات").. أثناء تواجده بمحطة النقل العام بالزقازيق.