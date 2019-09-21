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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرابع عالميًا في النمو السياحي والمطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report)، الذي صدر في شهر سبتمبر الجاري.
وتقدمت مصر تسعة مراكز لتحصل على المركز 65 سياحياً على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المركز ال 74، كما حققت مصر نجاحاً كبيراً في مجال التسويق للسياحة والسفر حيث تقدمت من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.
ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت أفضل الدول أداءاًفيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية .
جدير بالذكر ان هذا التقدم في تصنيف مصر جاء مواكبا لمشروعات التطوير وتوسعة المطارات المصرية لاستيعاب الزيادة المرتقبة في اعداد السائحين وخاصة المطارات السياحية شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.
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