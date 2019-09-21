شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: بدء أعمال ترميم تابوت «توت عنخ آمون» بالمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت «توت عنخ آمون» بالمتحف بعد 6 أشهر، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع.

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وأضاف، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارًا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن «بدن» التابوت، وترقيمها حيث كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، موضحًا أنه جاري إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.

وأوضح أنه سيتم أيضا إجراء الفحوصات والتحاليل «غير متلفة لمادة الأثر»، وأنه في ضوء نتائج هذه الفحوصات تتم أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، ثم تتم عمليات إعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، وعقب ذلك تتم عملية التقوية الشاملة للتابوت، لافتًا إلى أنه يتم إجراء مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية على التابوت، وسيتم نشر تلك النتائج علميًا.

وأشار إلى أن تابوت «توت عنخ آمون» يتم ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، وذلك تمهيدًا لعرضه مع باقي توابيت الملك- الشهير- ضمن مقتنياته، لدى افتتاح المتحف في الربع الأخير من العام المقبل 2020.