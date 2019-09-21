شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «التربية والتعليم» يتفقدون عددًا من المدارس بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مديرو المديريات التعليمية عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 على مستوى الجمهورية، والتأكد من انضباط وانتظام جميع الطلاب داخل الفصول والقاعات، والتأكد من نظافة المدارس، وإعلان قوائم الفصول والجداول بجميع المدارس، والاطمئنان على وصول الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها على التلاميذ، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لقيادات المديريات التعليمية.

وقال صلاح فتحى، وكيل مديرية التعليم بأسيوط، إن 67 ألف طالب وطالبة بدأوا في التوافد على جميع مدارس المحافظة عدا المدارس الرسمية لغات، والتي تبدا الدراسة بها، الأحد، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام مليون و٦٧ ألف طالب موزعون على ٢٨٨٨ مدرسة بالمحافظة، كما قام وكيل المديرية بعمل زيارات لمجموعة من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

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وتفقد على عبدالرؤوف، وكيل مديرية التعليم بالدقهلية، مجموعة من المدارس، مؤكدًا على الاهتمام بالإذاعة المدرسية وغرس روح الولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن ٣٥٠١ مدرسة بالمحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعلى صعيد متصل، لفتت بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إلى أن جميع مدارس المحافظة شهدت توافد الطلاب إلى جانب انتظام العملية التعليمية في عدد ٢٢٥ مدرسة منهم ١٦ تعليم فنى ومدربين ثانوي عام ١٣١ مدرسة ابتدائي و٧٦ مدرسة إعدادي وباقي المدارس تفتح أبوابها للطلاب، الأحد.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، مجموعة من مدارس المحافظة منها مدرسة التوفيق الإعدادية بنات بداية من طابور الصباح وحضور بعض الحصص الدراسية مع الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية واستلام الكتب الدراسية، كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأثاث داخل الفصول ونظافة المدرسة.

كما قام حسين سلامة، وكيل التعليم بشمال سيناء والقائم بأعمال مدير المديرية، بزيارة مجموعة من المدارس داخل المحافظة منها مدرسة الشهيد محمد حمدى بكير الابتدائية (الفيروز سابقًا) حيث تفقد الفصول بالمدرسة وتابع نسبة حضور الطلاب في اليوم الأول مشيرًا إلى أنها وصلت لأكثر من ٩٠% حضور لطلاب المدارس موجهًا إلى أهمية الالتزام بالإشراف اليومي داخل المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب.