شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركة تعمل في مجال الصوب الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور العالم المصري الدكتور هاني الكاتب، أستاذ إحصاء الغابات بجامعة ميونخ التقنية الألمانية، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، مراسم توقيع عقد اتفاق بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربي» وشركة «حلوان للآلات والمعدات»، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة «فورسيت للتنمية والابتكار»، بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إنشاء الصوب الزراعية.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في إنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضي، وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة تستغل المواد الخام المنتجة في التصنيع الزراعى وتطوير منتجاته وتسويقها داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة، من خلال استخدام أفضل السبل التي تؤدي إلى توفير المياه وتقليل استهلاك السماد والمبيدات الحشرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للبلاد في مجال الصوب الزراعية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.

Advertisements

ومن المقرر أن تقوم الشركة المزمع تأسيسها بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال 3 مراحل، المرحلة الأولى، تتمثل في إنشاء نموذج مزارع مستدامة في الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح ما بين 150 و200 فدان، والمرحلة الثانية، تتمثل في تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من تصنيع أول صوبة محلياً بالمواصفات الأوروبية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها.

وأشار الكاتب إلى أن أهداف الشركة تتمثل في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة وتصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة وإنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية في المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض وتوطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلى والتصدير.

وثمّن دور وزارة الإنتاج الحربى في السعى الحثيث للتعاون مع كل أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.

«العصار» يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركة تعمل فى مجال الصوب الزراعية