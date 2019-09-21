شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تستقبل العام الدراسي الجديد بتحية العلم والنشيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعات إقبالا كبيرا في أول أيام الدراسة للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020، وسط تواجد القيادات الجامعية، وتنظيم مهرجانات احتفالات لاستقبال الطلاب وتعريف الطلاب الجدد بالجامعات، كما أعلنت الجداول الدراسية لكل الفرق الدرسية، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل الحرم الجامعي وعلى الأبواب الرئيسية للجامعات، وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم تحية العلم بجامعتي القاهرة وعين شمس.

ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحضوره اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذي عُقد بقاعة أحمد لطفي السيد لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020، وشهد الخشت وعبدالغفار، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقي العسكرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث استكمال تجديدات البنية التحتية أو منظومة الكهرباء، وتوزيع الجداول الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشيرًا إلى نجاح الجامعة في التعامل مع الأعداد الهائلة من الطلاب الذين تقدموا للتنسيق بمقره بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للتطوير داخل الجامعة شملت، تجديد مباني كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف الخشت أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات من بينها مبادرة «الفن في الشارع» والتي تهدف لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالجامعة ومنطقة بين السرايات بتصور جديد أقل تكلفة، إلى جانب مبادرة «خذ كتاب وضع كتاب» والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدي الطلاب من خلال الاطلاع على مختلف الصحف ومصادر المعلومات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالعمل على نماذج المحاكاة لاستقطاب الطلاب وتوعيتهم بالقضايا المحلية والدولية وإعداد صف ثان قادر على الاندماج والتفاعل مع مختلف القضايا، كما شارك الخشت الطلاب في عدد من الألعاب من بينها البولينج.

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من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتقدم الكبير وغير المسبوق الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفاتِ الدولية، قائلاً: «إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم بما تمتلك من أصالة وعراقة وكفاءة أعضاء هيئة التدريس مما يجعلها دائما سباقة»، وأشاد بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي وحضور جميع قيادات الجامعة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لابد من الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجميع جوانبها، وأن يتضمن العام الجامعي مجموعة من الندوات الثقافية والفنية لرفع الوعي القومي لدي الطلاب والارتقاء بالذوق العام لديهم، مؤكدًا أهمية دور مجالس الأقسام في الانضباط والالتزام بنصوص القانون وتطبيقها بكل سهولة ويسر

وأكد الوزير خلال جولته بجامعة عين شمس، على ضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكي يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، وكذا أهمية دور مجالس الكليات في القيام بحل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.

وقام الوزير بتفقد أجنحة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتشمل العديد من المعارض منها: الكتاب المجاني، والفنون التشكيلية، فضلا عن مخترعات الطلاب، والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة.

كما تفقد عبدالغفار عددا من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب، ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية، وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل، وصندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز؛ والذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر والضغط والوزن.

وعلى هامش زيارته للجامعة، ترأس عبدالغفار مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حيث أكد الوزير على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.

وخلال الاجتماع أضاف الوزير أن قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين وأن تطبيقه أمر هام لأنه ينعكس إيجابيا على انتظام العملية التعليمية.

وأوضح عبدالغفار أن القسم بداخل كل كلية هو أقوى وحدة تنظيمية لأن انضباط العمل به يحقق انضباط الحياة الأكاديمية بشكل عام، مشيرا إلى أن المسؤولية تضامنية بين الأستاذ والطالب والموظف، ولابد أن تسير العلاقة بينهم وفق ما حدده قانون تنظيم الجامعات مع استمرار المتابعة والمراقبة من قبل رئيس الجامعة.