شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 170 ألفًا و992 عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، السبت، عن ضخ كميات كبيرة من دواء «سينتوسينون» الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية، خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

وقالت تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن دواء سينتوسينون من إنتاج شركة «سيديكو»، إحدى الشركات المصرية التابعة للدولة، حيث تكمن أهميته كمستحضر بالنسبة للمرضى في كونه هرمونا داخليا منشطا للرحم، يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة، فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.

وأضافت تقارير إدارة الصيدلة عن ضخ 84 ألفا و942 أمبول سينتوسينون، والأمبول بسعر 21 جنيها تركيز 5 وحدات دولية، كما يتوفر من ذات الصنف مخزون استراتيجي 85 ألفا و850 أمبولا، بينما تم ضخ 112 ألفا و645 أمبول تركيز 10 وحدات دولية بسعر 31 جنيها، كما يتوفر مخزونا استراتيجيا من ذات الصنف 255 ألفا 653 أمبولا.

وحذرت منشورات الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون تباع في السوق السوداء.