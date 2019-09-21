شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح العام الجامعي الجديد بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت، جامعة القاهرة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، بمرافقة د. محمد الخشت، رئيس الجامعة، ود. محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات.

عقد الوزير اجتماعًا مع مجلس جامعة القاهرة، وأكد خلاله على حرصه على التواجد بمقر جامعة القاهرة، التي تعد «الجامعة الأم»، مشيرا إلى أن جامعتي القاهرة وعين شمس تضم ربع الطلاب على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال أقسام الكليات العديدة التي تضمهما الجامعتان، مؤكدا على ضرورة الانضباط والالتزام في سير العملية التعليمية وإعلان الجداول الدراسية مبكرا في جميع الكليات.

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وطالب الوزير بضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكي يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في الكليات بشكل منتظم للمساعدة في نجاح سير العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس علاقة احترام متبادل بين الطرفين.

وأكد الوزير أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وطالب بتوعية الطلاب الجدد بأهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة، مشيرا إلى أهمية دور مجالس الكليات في حل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.

وقدم الوزير التهنئة للدكتور محمد الخشت لتفوق الجامعة في التصنيفات الدولية، التي احتلت فيه جامعة القاهرة مراكز متقدمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس جديد على جامعة القاهرة التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذو كفاءة عالية.

وحرص الوزير عقب انتهاء الاجتماع على تحية العلم وسط الطلاب المتواجدين أمام قبة الجامعة، بجانب التقاط الصور التذكارية معهم وقدم لهم الشكر وتمنى لهم التوفيق.