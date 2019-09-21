شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال الكباري بـ«طريق المنصورة- بنها»: «عايز بلاطة محترمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، السبت، أعمال إنشاءات بعض الكباري على طريق «المنصورة- بنها» ضمن خطة رفع كفاءة الطريق وتضم إنشاء 6 كباري عليه.

وتفقد الوزير والمحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية لكوبري بشلا بميت غمر والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 188 مليون جنيه بطول 540 مترا، والأعمال الإنشائية لكوبري طنامل بأجا وتبلغ تكلفته الإجمالية 189 مليون جنيه بطول 540 مترا.

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

وشدد الفريق كامل الوزير على ضرورة الانتهاء من العمل الجاري بجميع الكباري، بنهاية شهر أكتوبر القادم كحد أقصى للانتهاء والالتزام بالدقة والجودة في الأعمال، قائلا: «عايز بلاطة محترمة وشغل محترم».

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زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

وانتقد الوزير العمل ببطء: «كده مش هنخلص السنة دي أنا عايز نشد حيلنا شوية ولازم نخلص في أكتوبر القادم ونفتتح الكباري والناس تحس بالتغيير وحل المشاكل المرورية على الطريق».

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين وتعمل على فتح سبل جديدة لتيسير حركة النقل وتسهيل حركة التجارة بين المدن المصرية، بما يساعد على مزيد من فرص الاستثمار.

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

وعبّر محافظ الدقهلية عن سعادته باستقبال وزير النقل الذي يعمل بكل الجهد للانتهاء من أعمال الكباري الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور على الطريق السريع «القاهرة- المنصورة».

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

زيارة وزير النقل للمنصورة

وخلال الجولة استمع محافظ الدقهلية ووزير النقل إلى شرح المهندسين والفنيين القائمين على المشروع.