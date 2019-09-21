شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة لطلاب النظام القديم في 12 محافظة وسط حضور كثيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، السبت، طلاب النظام التعليمي القديم بالصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي الدراسة للعام الدراسي الجديد 2019-2020، في 12 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وشمال سيناء، وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية.

كما بدأت الدراسة السبت في المدارس التابعة للكنيسة المصرية بجميع المحافظات، والتي تكون الإجازة بها، الأحد.

وشهدت المدارس حضورا كثيفا للطلاب والمعلمين ولجان المتابعة بوزارة التعليم والمديريات التعليمية.

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وأدى الطلاب تحية العلم، ورددوا النشيد الوطني تنفيذا لقرار وزارة التعليم، وقام معلمو المرحلة الابتدائية بتوزيع الحلوى والبالونات على الطلاب في الطابور.

وبدأت المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب دون التقييد بسداد المصروفات المدرسية.

فيما ينتظم، غدًا، الأحد، نحو 23 مليون طالب وطالبة فيما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ودولية ويابانية وحكومية دولية، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وخاطبت المديريات التعليمية رؤساء الأحياء بإخلاء محيط المدارس من أي مخلفات تعوق الحركة، وطالبت بتأمين محيط المدارس والطلاب من قبل قوات الأمن.

وحذرت وزارة التعليم من التطرق داخل المدارس لأي قضايا سياسية خلافية أو حزبية ومنع استغلال أسوار المدارس في كتابة أي شعارات سياسية أو إعلانات وضرورة إزالتها على الفور.