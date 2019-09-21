شكرا لقرائتكم خبر عن بزعم توظيفها في تجارة المحاصيل.. ضبط موظف ونجله استوليا على 1.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على موظف بإحدى شركات النقل ونجله، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف.

تبين من التحقيقات تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بقيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

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أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضية «تهرب ضريبي»، والثاني سبق اتهامه في قضية «شيك وإصابة خطأ».

وكشفت التحريات تلقي المتهمان مبالغ مالية من الشاكين بإجمالي مليون وخمسمائة ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأقرا في التحقيقات بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.