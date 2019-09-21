شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يشارك فى مؤتمر الإسلام فى زمن العولمة بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السابع المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان:" الإسلام فى زمن العولمة: "التراث الإسلامى وحوار الثقافات" بداية من غد الأحد، حيث يغادر البلاد فى ساعة متأخرة من مساء اليوم تأهبا للمشاركة كمتحدث.

وتتولى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية تنظيم وإدارة المؤتمر وسط حضور دولى حاشد، وتشارك مصر بوفد رسمى للمؤسسات الدينية، كما تحل الأوقاف المصرية كضيف شرف المؤتمر.

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يعقد المؤتمر الدولى ويشمل المؤتمر يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2019م، وستوجه الأوقاف المصرية كلمة للمؤتمر فى جلسته الافتتاحية، حول "فقه المواطنة، والعيش الإنسانى المشترك"، ويشمل المؤتمر انتخاب لجان المؤتمر وإقرار جدول أعمال المؤتمر والقواعد المنظمة، وعرض تقرير عن عمل الادارة الدينية لمسلمى روسيا ما بين عامى 2014 وحتى 2019، وعرض برامج تطوير الإدارة الدينية وانتخاب رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومكتب الرئاسة ولجنة المراقبة.

ويشمل المؤتمر زيارة مسجد روسيا الكبير، ورحلة سياحية فى نهر موسكو، و وزيارة المركز التجارى الأوربى وقاعة الاحتفالات الأوربية، والاحتفال بالذكرى الـ25 على تأسيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية، ومرور 60 سنة على ميلاد المفتى الشيخ راوى عين الدين.



