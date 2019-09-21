شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لمدخلى البيانات بمشروع 2 كفاية بالجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة "مشروع 2 كفاية " الدورة التدريبية الاولى المكثفة لتدريب مدخلى البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة بمشاركة 92 متدرب من مسئولى قواعد البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة للمشروع.

وقالت الدكتورة يزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية ان البرنامج التدريبى يعد أحد التدخُلات التى يتخذها المشروع لوضع نظام معلومات مُميكن لمُتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمحافظات المستهدفة من خلال مؤشرات لقياس جودة تنفيذها ومردودها وتحليل الوضع بكل محافظة وأثر ذلك على المدى البعيد، وذلك فى إطار وضع أُسس تقنية للبرنامج تضمن له الاستمرارية عبر منظومة متطورة خاصة بالبيانات والمعلومات مع تصنيفها وضمان تحديثها وبالتالى تعديل السياسات ومنهجية العمل أولاً بأول لضمان تحقيق أهداف المشروع.

وأضافت الدكتورة يزيريه لبيب أنه من المقرر ان تمتد ورش العمل لآخر شهر سبتمبر حيث يتم تنفيذ ثلاث ورش بواقع ثلاثة أيام لكل ورشة وتنعقد بمعهد التدريب والبحوث للصحة الانجابية بالإسكندرية فى إطار تدريب الكوادر العاملة بالمشروع باعتباره أحد أهدافه الهامة من حيث تنمية العنصر البشرى وبناء القدرات.

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ومن جانبها أوضحت راندة فارس منسق برامج السكان والتطوع بمشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى ان جلسات الورش تستهدف تعريف المتدربين بنظام المُتابعة والتقييم الخاص بالمشروع، وأدوات جمع البيانات وإجراءات إدخالها بقواعد البيانات، ومناقشة تجربة المتدربين خلال الفترة الماضية للمشروع والتحديات التى واجهتهم، واستعراض النماذج المختلفة التى عكف المشروع على تحديثها خلال الفترة الماضية، كما يشهد اليوم الأخير من الورشة تدريبات عملية مكثفة على إدخال البيانات وأسس استعراضها لضمان دقة التطبيق.

وأشارت إلى أن مشروع 2 كفاية ياتى تنفيذاً لدور وزارة التضامن الاجتماعى فى الملف السكانى من خلال العمل على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل داخل 2257 قرية بعشر محافظات، وهي؛ أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة وهى المحافظات الأعلى فى معدلى الخصوبة والفقر.

وقام المشروع خلال العام الماضى ببناء قدرات كوادر 92 جمعية أهلية ورفع كفاءتهم، وتدريب 1142 مثقفة مجتمعية، وإطلاق ثلاث حملات إعلامية كبرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية تقدم خدمة متميزة ومجانية للسيدات المستهدفات.

كما تم من خلال المشروع تنفيذ مليون و903 ألف و437 زيارة طرق أبواب حتى الآن للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة وقد نتج عن هذه الزيارات تحويل 295 ألف و168 سيده الى عيادات تنظيم الاسرة لتلقى الخدمة مجانا بما يمثل 16% من عدد السيدات اللاتى تمت زيارتهن .