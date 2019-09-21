شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوركسترا جامعة القاهرة تعزف نشيد "بسم الله" بمهرجان انطلاق العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة، عرضا موسيقيا جاذبا لجميع طلاب الجامعة المشاركين بمهرجان انطلاق العام الدراسى، الذى أقامته الجامعة إلى جوار القبة اليوم السبت، إذ قدم فريق الأوركسترا نشيد "بسم الله" بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة والنواب وعدد من العمداء.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.

وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.

ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا: علينا أن نصنع تاريخنا ونعى دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع، وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.



أحد طلاب الكشاف يقوم بإعطاء رئيس الجامعة شارة الكشافة



أخذ صور سيفلي مع رئيس جامعة القاهرة



الألات الموسيقية



إلتقاء صوره سيلفي للطلاب مع رئيس الجامعة



السلام الجمهوري



العزف الجمهوري



أنشطة رياضية



تكريم رئيس جامعة القاهرة

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جولة في بداية العام الدراسي



جولة لرئيس الجامعة علي إختراعات طلاب الجامعة



جولة لرئيس الجامعة



جولة لرئيس جامعة القاهرة علي أنشطة الطلاب في بداية الدراسة



جولة لرئيس جامعة القاهرة



رئيس الجامعة



رئيس جامعة القاهرة مع الطلاب



رئيس جامعة القاهرة (2)



رئيس جامعة القاهرة (3)



رئيس جامعة القاهرة (4)



رئيس جامعة القاهرة يحمل شنطة مرسوم عليها اللاعب محمد صلاح



رئيس جامعة القاهرة يرتدي شارة الكشافة



رئيس جامعة القاهرة



صور سيلفي



طالبات جامعة القاهرة