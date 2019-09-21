شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد الخشت يشهد مباراة "بوكس" بين طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مباراة "بوكس" بين طلاب جامعة القاهرة، فى إطار مهرجان استقبال الطلاب الجدد تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات، حيث حضر رئيس الجامعة ونوابه هذه الأنشطة بين الطلاب، مشيدا بالمستوى الراقى الذى ظهر عليه طلاب الجامعة بمهرجان افتتاح العام الدراسى.

كان الخشت، افتتح صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التى تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة فى استقبال الطلاب الجدد.

وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها فى إطار حقهم فى حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.



أحد طلاب الكشاف يقوم بإعطاء رئيس الجامعة شارة الكشافة



أخذ صور سيفلي مع رئيس جامعة القاهرة



الألات الموسيقية



إلتقاء صوره سيلفي للطلاب مع رئيس الجامعة



السلام الجمهوري



العزف الجمهوري



أنشطة رياضية



تكريم رئيس جامعة القاهرة



جولة في بداية العام الدراسي



جولة لرئيس الجامعة علي إختراعات طلاب الجامعة

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جولة لرئيس الجامعة



جولة لرئيس جامعة القاهرة علي أنشطة الطلاب في بداية الدراسة



جولة لرئيس جامعة القاهرة



رئيس الجامعة



رئيس جامعة القاهرة مع الطلاب



رئيس جامعة القاهرة (2)



رئيس جامعة القاهرة (3)



رئيس جامعة القاهرة (4)



رئيس جامعة القاهرة يحمل شنطة مرسوم عليها اللاعب محمد صلاح



رئيس جامعة القاهرة يرتدي شارة الكشافة



رئيس جامعة القاهرة



صور سيلفي



طالبات جامعة القاهرة