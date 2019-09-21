شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر احتفالا ببدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، علم مصر بأول أيام العام الجامعى الجديد بمرافقة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئات التدريس ومديرى العموم والإدارات بالجامعة.

وهنأ الدكتور ماجد نجم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحلول العام الجامعى الجديد متمنيًا التوفيق للجميع، مؤكدًا أن جامعة حلوان استعدت بقوة لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال العديد من التجهيز ات للمبانى والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل لاستقبال الطلاب، وتزويدها بمختلف الأجهزة الفنية والإلكترونية التى تساهم فى زيادة استيعاب الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

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وأضاف نجم، أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز فى تخصصات نادرة حتى ينافس بقوة فى سوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة فى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.

وأطمأن ماجد نجم على جاهزية المدرجات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والتقط مع الطلاب بعض الصور التذكارية بعد رفع العلم إيذانًا ببدء العام الدراسى.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تنظم، غدًا الأحد الموافق (22سبتمبر 2019)، حفل رفع أعلام الكليات واستقبال الطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.