شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 75 طن مخلفات من الأنفاق أسفل الدائرى بحى العمرانية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة من رفع 75 طن مخلفات قمامة وتراكمات من الأنفاق أسفل الطريق الدائرى نطاق حى العمرانية وذلك من خلال الحى وهيئة النظافة والتجميل .

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم لجان للمرور أسفل الطريق الدائرى تضم أجهزة شئون البيئة والرصد والمتابعة لضبط أى مخلفات قمامة لسرعة رفعها وذلك للحد من مخاطر الحرائق أو المشكلات البيئية الناجمة من تلك التراكمات، مشيراً أن التراكمات تم رفعها من الأنفاق أسفل الطريق الدائرى على مدار يومين وقد تم تجريد وتمهيد الطريق عقب انتهاء الأعمال لتسهيل حركة السيارات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع أى مخلفات أو تراكمات أسفل الطريق الدائرى بنطاق كلاً منهم مشيراً أنه تم وضع عدد من صناديق القمامة بجوار سلالم المطالع والمنازل للطريق الدائرى لتسهيل جمع المخلفات وعدم تناثرها بمحيط الطريق، لافتاً إلى أنه تم تنظيم حملات نظافة موسعه أعلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات بالطريق إضافة إلى إنه جارى تنفيذ أعمال تجريد لمطالع ومنازل الطريق الدائرى من خلال هيئة النظافة والتجميل .

ومن جانبه أكد محمد نور، رئيس حى العمرانية، أنه تم تنفيذ حملة على مخازن بيع الخردة والفريزة بشارع عادل إسماعيل بحى العمرانية حيث تم ضبط عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً أنه تم شن حملات لرفع المخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات لشارع الأهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء المحافظ برفع كفاءة النظافة .