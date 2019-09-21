ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة مليار جنيه ونصف خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال سلسلة من الحملات الأمنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1526 قضية في مجال الضرائب والرسوم على النحو التالي 146 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 117 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 128 قضية في مجال الجمارك، 382 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 219 حالة تحر مدين ولجان فحص، تنفيذ 518 حكما قضائيا.

وقُدرت حجم التعاملات في تلك القضايا 1،558،751،033 مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وثلاثون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.