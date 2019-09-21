سقوط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة بالمرج.

أثناء مرور المقدم عبد الفتاح رؤوف وكيل قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة، والرائد محمد شوقي، بشارع الرشاح بدائرة قسم شرطة المرج تمكنوا من ضبط كل من "م.ه"، 19 سنة، عاطل، "ت س"، 32 سنة، عاطل حال استقلالهما السيارة ماركة أيسوزو نقل بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 31412 نقل القليوبية، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "دون البيانات".

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وبالكشف الفني على السيارة برقمي الشاسيه والموتور تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.