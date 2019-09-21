يقظة ضابط المباحث تسقط تاجر مخدرات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط، عاطل، وبحوزته مية من مخدر الأستروكس، والحشيش، في منطقة قسم شرطة النزهة.

أثناء مرور الرائد محمود فهمي، ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، بشارع جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة، تمكن من ضبط "مصطفى. ع" عاطل وبحوزته المضبوطات التالية كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جرام، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جرام، مبلغ مالي 880 جنيه، هاتف محمول، سلاح ابيض نصل معدني.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.