أبرزها.. ضبط 68 ألف لتر مواد بترولية بالجيزة.. جهود مباحث التموين خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 991 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مسئول مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة لحيازته 2،800 طن سلع غذائية "كبدة، مخ، زيت طعام – توابل) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وكما تم ضبط مالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه في كمية قدرها (35) طن (دقيق بلدي) ببيعها في السوق السوداء، دون إنتاج فعلى للخبز مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مسئول محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (68000 لتر) من المواد البترولية (السولار) دون إثبات التعديل في السعة التخزينية لدى الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تم ضبط مسئول مستودع بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لتصرفه في كمية قدرها (300) أسطوانة بوتاجاز صغير الحجم ببيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط أيضا مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية (بدون ترخيص)، بدائرة مركز شرطة بدر (بمحافظة البحيرة) لتجميعه (2 طن) أسمدة زراعية خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

وضبطت شرطة التموين ضبط مالك مصنع لتجارة الكيماويات (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة اللبان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (10،760 طن) كيماويات معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها (أسماء تجارية) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر".

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.