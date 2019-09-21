"بهيروين وفودو".. مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة ضربات موجعة لأخطر دواليب المخدرات في شرق القاهرة، وتحديدا في منطقتي السلام والمرج.
وأسفرت الجهود عن ضبط "عاطلان" - سبق اتهام أحدهما في قضية "شروع في قتل"، "والآخر" مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية).. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت حوالي 600 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.
وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول -سبق إتهامه في قضية "سرقة وسائل نقل").. حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).
ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام).. حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة القسم، وبحوزتها (123 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.
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