محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
شهد صباح اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أعمال فك تغليف التابوت الخاص بشخص يدعي سن نچم وزوجته، كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19، والتي وصلت مؤخرا الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.
وبعد فك التغليف تم نقل المومياء الخاصة بسن نچم إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم، ووصف "العناني" عملية تعقيم وترميم المومياوات الخاصة بسن نچم وزوجته بأنها عملية جراحية يقوم بها مرممين متخصصين ذو مهارات عالية.
وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، أن التابوتين مصنوعين من الخشب على الشكل الآدمي وعليهما زخارف ملونة كما يوجد بداخله كل واحد منهما مومياء المتوفي في حالة جيدة من الحفظ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الآثار: تعقيم وترميم مومياوات سن نچم وزوجته عملية جراحية معقدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.