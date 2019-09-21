وزير الآثار: تعقيم وترميم مومياوات سن نچم وزوجته عملية جراحية معقدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهد صباح اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أعمال فك تغليف التابوت الخاص بشخص يدعي سن نچم وزوجته، كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19، والتي وصلت مؤخرا الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وبعد فك التغليف تم نقل المومياء الخاصة بسن نچم إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم، ووصف "العناني" عملية تعقيم وترميم المومياوات الخاصة بسن نچم وزوجته بأنها عملية جراحية يقوم بها مرممين متخصصين ذو مهارات عالية.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، أن التابوتين مصنوعين من الخشب على الشكل الآدمي وعليهما زخارف ملونة كما يوجد بداخله كل واحد منهما مومياء المتوفي في حالة جيدة من الحفظ.​