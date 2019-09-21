محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بفض تغليف تابوتين ومومياواتين لكبار رجال الدولة، وهم النبيل سن نجم وزوجته، بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وذلك بعد وصولهما المتحف من المتحف المصري بالتحرير.
"الخليج 365" ينشر الصور الأولى للتابوتين، قبيل إجراء عدد من عمليات الترميم عليهما، تمهيدا لعرضهما بمتحف الحضارة، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليهما مثل تقوية المومياء فور وصولهما، مؤكدا أن حالتهما رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لتابوتي اثنين من نبلاء الفراعنة قبل فض غلافهما لعرضهما بمتحف الحضارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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