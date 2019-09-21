مصر | "1659 قضية مخدرات".. تعرف على جهود "الداخلية" خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "1659 قضية مخدرات".. تعرف على جهود "الداخلية" خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (477متهم) وبحوزتهم:

فتم ضبط (54) قطع سلاح ناري.. عبارة عن (8 بنادق آلية، 15 بندقية غير مششخنة، مسدس، 30 فرد محلى، 305 طلقة نارية مختلفة الأعيرة )، و(5) قطع أسلحة بيضاء، وضبط (39) قضية اتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (275،650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 370 جراما لمخدر الحشيش– 475 جراما لمخدر الهيروين )، وتنفيذ (4818) حكم قضائى متنوع، وضبط ( 6 ) متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وضبط ( 2 ) تشكيل عصابي، وتأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، وضبط (1141) قضية متنوعة أخرى.



في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (1549) قطعة سلاح ناري..عبارة عن (172 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 119 طبنجة – 938 فرد محلى الصنع – 4194 طلقة مختلفة الأعيرة – 2033قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها ( 9 بنادق خرطوش - 2مسدس- 24 فرد محلي- 91 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).



في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (569316) حكما قضائيا وذلك على النحو التالى، تم ضبط (2504) أحكام جنائية، و(192446) حكم حبس، (296381) حكم غرامة، وضبط (77985) مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (28) تشكيلًا عصابيًا ضموا (77) متهمًا، ارتكبوا (155) حادث سرقة متنوع، وضبط (288) قضية أحداث، ضبط (22787) قضية مرافق عامة، وضبط (11) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (47) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (74) متهمًا.



في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (294103) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (476) قيادة تحت تأثير مخدر، (8172) موقف عشوائي، (642) طمس وبدون لوحات معدنية.



في مجال الأمن الاقتصادي

Advertisements

القضايا التموينية: ضبط (7279 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالي:-

ضبط (83 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8380 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (31) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (120834 لتر)، وضبط (7165) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (1457،459 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "374" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "244،225 " طن، وكذا "174" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "29،411" طن).



قضايا التيار الكهربائي

ضبط (70676) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (48،913،971) جنيه.



في مجال قضايا التهرب الضريبي

ضبط (1526) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (146) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (117) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(128) قضية فى مجال الجمارك، (382) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (219) حالة تحري مدين ولجان فحص، وتنفيذ (518) حكما قضائيا، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (1،558،751،033) مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وثلاثون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



فى مجال جرائم الأموال العامة

أسفرت الجهود عن ضبط (19) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (70،126،464) سبعون مليون ومائة وستة وعشرون ألف وربعمائة وأربعة وستون جنيهًا مصريًا، (17،658) عملات أجنبية مختلفة.



قضايا النقل والمواصلات

ضبط (1349) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (4 تشكيلات عصابية، ضموا (8) متهمين إرتكبوا (4) وقائع "نشل".



قضايا المصنفات

ضبط (144) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.