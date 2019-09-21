مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالتجمهر والعنف بـ"أحداث جزيرة الوراق" لـ27 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالتجمهر والعنف بـ"أحداث جزيرة الوراق" لـ27 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق" والاعتداء على اللواء رضا علي عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجندا، لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وتضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.