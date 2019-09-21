مصر | بعد اغتصابها من والدها وأعمامها.. عرض "قاصر كرداسة" على "الطب الشرعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اغتصابها من والدها وأعمامها.. عرض "قاصر كرداسة" على "الطب الشرعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بشمال الجيزة، بعرض الفتاة القاصر وتدعى "سارة.ع" البالغة من العمر 15 عامًا، على الطب الشرعي، بعدما اغتصبها والدها واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت استمعت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، لأقوال الفتاة التي أكدت بواقعة التعدي عليها على أيدي الأب واثنين من أعمامها، فيما استمعت لأقوال الأعمام، حيث أنكرا واقعة الاغتصاب.