مصر | بعد 4 جرائم.. سقوط عصابة سرقة السيارات في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 جرائم.. سقوط عصابة سرقة السيارات في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي، بعد ارتكابه 4 سرقات سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بنطاق مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات وتحريات للمقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين، سبق اتهامهما في قضايا "سرقة، سلاح أبيض، مخدرات، سلاح ناري"، مقيمان بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، تم ضبطهما وإقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكابهما (4) حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.