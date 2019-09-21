أخبار مصر | الأبنية التعليمية: الوكلاء موجودين بالمحافظات لرصد احتياجات المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأبنية التعليمية: الوكلاء موجودين بالمحافظات لرصد احتياجات المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الابنية التعليمية أن الهيئة مستعدة بقوة لبدء الدراسة فى باقى الصفوف الدراسية غدًا الأحد، وأضاف أن وكلاء الهيئة موجودين بصفة دائمة فى المدارس لرصد احتياجات المدارس على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية.



وأضاف اللواء يسري لـ"الخليج 365" أن جولات الوكلاء مستمر للأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل على تدشين ديسكات للمدارس الجديدة التى يوجد فيها كثافة.



وأكد اللواء يسري عبد الله أن هيئة الابنية التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل العام الدراسي الجديد ووفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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