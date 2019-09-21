أخبار مصر | شاهد أكاذيب الإخوان.. يتداولون صورا وفيديوهات من 2013 و2017 وينسبونها لـ2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أكاذيب الإخوان.. يتداولون صورا وفيديوهات من 2013 و2017 وينسبونها لـ2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" في محاولات مكشوفة ومفضوحة لهز استقرار مصر وإشعال صراع الفتنة وذلك بنشر صور وفيديوهات تعود لأعوام سابقة بعضها كان في 2013 و2017.

شائعة وفيات في الإسكندرية.. و"أبوليلة" يفضحهم

تداول رواد سوشيال ميديا من عناصر الجماعة المحظورة أخبارًا كاذبة بوفاة شخصين بالإسكندرية في مظاهرات وهمية، الأول يدعي محمد أبوليلة مسئول في مكتب أوربيت تورز بالإسكندرية ورد بقوة عبر حسابه الشخصي بعد ترديد الشائعات باستشهاده في مظاهرات الإسكندرية نافيًا ما تردد وأنه حي يرزق

وقال أبو ليلة: "يعني ينفع كدا.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص، شير يا جماعة لو سمحتم”.

ونشر أبوليلة بعض المنشورات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي منها “شهيد الإسكندرية أحمد أبو ليلة الله يرحمه”، وأيضا "سقوط قتيل بخرطوش عند حي سيدي بشر بعد اللايف بتاعي بدقايق هناك".

وأضاف أبوليلة في التعليقات على الصور، أنه لا يعرف حسابات الأشخاص الذين تداولوا صورته ووفاته مصابا بالخرطوش، مضيفا “إشاعات آخر الزمن”.

Advertisements

وطالب المواطن الإسكندراني بتحري الصدق قبل نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعادة تدوير صور لشهداء ضد حكمهم في 2013

ونشر عدد آخر من مستخدمي مواقع التواصل إحدى الصور لشهداء الثورة توفي في عام 2013 ونشروا صورته مرة أخري داعين لها بالرحمة والمغفرة، لكن الحقيقة أنه توفي في عام 2013.

ونشر أيضًا بعض الصفحات صورة لميدان التحرير بالشماريخ والبرشوتات منذ عام 2103 ونشروا الإخوان عبر صفحاتهم أن الصور بالإمس بميدان التحرير.

فضائح الإخواني أحمد منصور

وقام أيضًا المزعوم أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بنشر مقطع فيديو للإعلامي أحمد موسي وهو يبكي علي المظاهرات داخل ميدان التحرير والميادين العامة لكن اتضح من خلال البحث أن الفيديو من 28 نوفمبر عام 2018 والفيديو الحقيقي عن مستوى الأهلي وشعوره كمشجع أهلاوي.