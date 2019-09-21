أخبار مصر | مدير "تعليم جنوب الجيزة" يكشف تفاصيل تكريم أبناء الشهداء غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "تعليم جنوب الجيزة" يكشف تفاصيل تكريم أبناء الشهداء غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أن غدًا أول يوم دراسي للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، مؤكدًا أن مدارس جنوب الجيزة مستعدة لاستقبال العام الدراسي.

وأشار ناصر شعبان لـ"الخليج 365"، إلى أنه سوف يقوم بتكريم أبناء الشهداء غدًا الأحد في مدرسة الجيزة القومية وذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم بعد ذلك سيحضر طابور الصباح في مدرسة السعيدية بالجيزة.