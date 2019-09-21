أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري: تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية لدولة السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري: تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية لدولة السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر المصري عن تقديم العديد من المساعدات والسلع الغذائية لدولة السودان الشقيقة، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة في هذا الحدث، وذلك فى إطار الحرص على دعم الدول الشقيقة.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الاحمر المصري، أنه تم توفير مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيق ممثلة فى 265 طن سكر وعدد 290 طن مكرونة و34000 علبة مسلي بوزن حوالي 27 طن بجانب 16192 علبة حلاوة طحينية بوزن حوالي 5طن باجمالي وزن المعونة ٥٨٧ طن بقيمة مالية 5 مليون و850.322 ألف جنيه، ﻭانه تم تحميل المساعدات الغذائية من خلال سيارات مجهزة ما بين شاحنات نقل ومبردات حفاظًا علي سلامة البضائع بحمولة تصل إلي 25 طن للسيارة بإجمالي عدد 23 شاحنة.

فيما سيتوجه السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان اليوم السبت إلى الحدود المصرية السودانية لاستقبال قوافل المساعدات الغذائية من على الحدود وحتى دخولها الى دولة السودان الشقيقة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الهلال الاحمر المصرى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى تقديم المساعدات للدول الشقيقة ما بين مساعدات غذائية او غيرها من مستلزمات الطبية وذلك وفقا لاحتياجات كل دولة.