أخبار مصر | "التضامن": دورات تدريبية لتدريب مدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": دورات تدريبية لتدريب مدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة "مشروع 2 كفاية"، الدورة التدريبية الأولى المكثفة لتدريب مدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة، بمشاركة 92 متدربا من مسئولي قواعد البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة للمشروع، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة يزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية، أن البرنامج التدريبي يعد أحد التدخُلات التي يتخذها المشروع لوضع نظام معلومات مُميكن لمُتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمحافظات المستهدفة من خلال مؤشرات لقياس جودة تنفيذها ومردودها وتحليل الوضع بكل محافظة وأثر ذلك علي المدى البعيد، وذلك في إطار وضع أُسس تقنية للبرنامج تضمن له الاستمرارية عبر منظومة متطورة خاصة بالبيانات والمعلومات مع تصنيفها وضمان تحديثها وبالتالي تعديل السياسات ومنهجية العمل أولًا بأول لضمان تحقيق أهداف المشروع.

وأضافت لبيب أنه من المقرر أن تمتد ورش العمل لآخر شهر سبتمبر حيث يتم تنفيذ ثلاث ورش بواقع ثلاثة أيام لكل ورشة وتنعقد بمعهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية في إطار تدريب الكوادر العاملة بالمشروع باعتباره أحد أهدافه الهامة من حيث تنمية العنصر البشري وبناء القدرات.

ومن جانبها أوضحت رانده فارس منسق برامج السكان والتطوع بمشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن جلسات الورش تستهدف تعريف المتدربين بنظام المُتابعة والتقييم الخاص بالمشروع، وأدوات جمع البيانات وإجراءات إدخالها بقواعد البيانات، ومناقشة تجربة المتدربين خلال الفترة الماضية للمشروع والتحديات التي واجهتهم، واستعراض النماذج المختلفة التي عكف المشروع على تحديثها خلال الفترة الماضية، كما يشهد اليوم الأخير من الورشة تدريبات عملية مكثفة على إدخال البيانات وأسس استعراضها لضمان دقة التطبيق.

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وأشارت فارس إلى أن مشروع 2 كفاية يأتي تنفيذًا لدور وزارة التضامن الاجتماعي في الملف السكاني من خلال العمل على الحد من الزيادة السكانية بين 1،148،861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل داخل 2257 قرية بعشر محافظات، وهي؛ أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة وهي المحافظات الأعلى في معدلي الخصوبة والفقر.

وقام المشروع خلال العام الماضي ببناء قدرات كوادر 92 جمعية أهلية ورفع كفاءتهم، وتدريب 1142 مثقفة مجتمعية، وإطلاق ثلاث حملات إعلامية كبرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية تقدم خدمة متميزة ومجانية للسيدات المستهدفات.

كما تم من خلال المشروع تنفيذ مليون و903 ألف و437 زيارة طرق أبواب حتى الآن للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة وقد نتج عن هذه الزيارات تحويل ٢٩٥ ألف و168 سيدة إلى عيادات تنظيم الاسرة لتلقي الخدمة مجانا بما يمثل ١٦% من عدد السيدات اللاتي تمت زيارتهن.