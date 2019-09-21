أخبار مصر | برلماني: هناك حملة ممنهجة للإرهابيين للنيل من النجاحات التي تحققها الدولة

وطالب وكيل الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.

وشدد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن الحملات التي تقوم بها عناصر الإخوان في الفترة الأخيرة ضد الدولة المصرية وأجهزتها تؤكد أن هناك مخططا لضرب استقرار الدولة والنيل من النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية.

وفي نفس السياق، قال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.

وأوضح النائب، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.

ولفت النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إلى أن هناك أياد خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول بكل الطرق خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين باستماته بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق، مشددا على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.