أخبار مصر | وزير الآثار يشهد فك تغليف تابوتين أثريين لرجل من كبار الدولة وزوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يشهد فك تغليف تابوتين أثريين لرجل من كبار الدولة وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار منذ فك تابوتين لمومياوتين أثريتين بالمتخف القومي للحضارة، والمومياء الأولى تخص سنچم من دير المدينة في الأقصر مكتشف عام 1886 م على يد ماسبرو، وسنجم هو أحد كبار رجال الدولة.

والمومياء الأولى لسنچم، والثانية لزوجته والتي تم فك الصندوق الخشبي الخاص المحيط بالتابوت، بواسطة فريق ترميم المتحف، ثم تم تفريغ الفوم المحيط بالمومياء، وتم رفع غطاء التابوت.

وقام الدكتور مصطفى إسماعيل رئيس قسم ترميم المومياوات بحمل غطاء المومياء ثم قام فريق الترميم بفك لفائف المومياء، ثم تم نقلها إلى نقطة التعقيم.

وتعود فكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومى للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002.

ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتي وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.