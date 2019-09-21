أخبار مصر | برلماني: تقارير دولية تؤكد تعافي السياحة المصرية في الفترة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تقارير دولية تؤكد تعافي السياحة المصرية في الفترة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن السياحة المصرية شهدت تعافي ملحوظ في الفترة الأخيرة، نتيجة الجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة السياحة وجهود القطاع الخاص أيضا في هذا المجال الذ يعد ركيزة لتطور الاقتصاد المصري.

وأشار المسعود، إلى أن أحدث البيانات المنشورة من موقع l TOP HOTEL CONSTRUCTION المتخصص في عالم الفنادق السياحية، أكدت أن مصر تضم 55 مشروعًا فندقيًا جديدًا يضيف 15 ألف و485 غرفة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث أن سوق الضيافة في مصر يشهد ازدهارًا كبيرًا وفقًا للبيانات والإحصائيات، مما يعطي مؤشرًا جيدًا لحالة السياحة المصرية الفترة المقبلة.

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن إنشاء 55 مشروعًا فندقيًا سياحيًا ودخولهم الخدمة بجانب تطوير المشروعات الأثرية وافتتاح المتاحف وخاصة المتحف المصري الكبير، سيكون له دور في تعزيز السياحة المصرية وزيادة ترتيبها عالميًا.

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يذكر أن وزارة السياحة تستعد لإصدار تقريرها الأول عن ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الهيكلي وهي الخطة التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لتطوير القطاع.

ويتضمن التقرير رفع مستوى الخدمة الفندقية، حيث طبقت الوزارة رسميا المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria، وذلك بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، وأكدت وزيرة السياحة أن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يٌعتبر حجر الزاوية في رفع تنافسية قطاع السياحة، وتحسين جودة المنتج السياحي المصري.

كما أطلقت الوزيرة حملة تسويقية مشتركة مع المنصات الإلكترونية المختلفة بهدف إلى الترويج للمقاصد المصرية في ١٧ سوقا، وذلك في محاولة لجذب أعداد كبيرة من السائحين، وتهدف الشراكة إلى تعريف المسافرين بالمنتجعات السياحية المختلفة والخدمات المقدمة في المقاصد المصرية، كما سيتم من خلال تلك الشراكة تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية في الأشهر المقبلة ومنها تنفيذ حملة دعائية مشتركة على أهم المواقع السياحية الإلكتروني المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين وعلى مواقع البحث، وكذلك حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية.