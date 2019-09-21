شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبدأ تفقد مشروعات مدينة الفيوم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، إلى محافظة الفيوم، لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة الفيوم الجديدة، وعدد من مشروعات الإسكان والصرف الصحى بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يبدأ تفقد مشروعات مدينة الفيوم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.