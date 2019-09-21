شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: عرض المومياوات الملكية في متحف الحضارة بعد ٣ أسابيع من عملية النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس وحدة ترميم المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه سيتم عرض المومياوات الملكية المقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير، لعرضها في قاعة المومياوات الجديدة بمتحف الحضارة، بعد ٣ أسابيع من عملية النقل.

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وأضاف إسماعيل -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه عقب نقل المومياوات سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات قبل عرضها في الفاترينات لمعرفة العديد من المعلومات ثم سيتم وضعها داخل وحدة النيتروجين لتعقيمها لمدة ٢١ يومًا.

وأوضح أنه سيتم إجراء مراحل الصيانة المؤقتة للمومياوات طبقا لحالة كل منها ثم وضعها في الفاترينات الخاصة بها بقاعة المومياوات الجديدة بالمتحف، مؤكدا أن المتحف يعد مركزا رئيسيا في صيانة المومياوات في الشرق الأوسط .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منها مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.