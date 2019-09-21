شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بمتحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف .. مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إجراء عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها.

وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، أنه سيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافتيريات بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا أثناء زيارتها للمتحف.

وأشار الشربيني إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة القادمة؛ وهما قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة) والتي سيتم نقلها في موكب مهيب خلال الشهور القليلة القادمة من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة، والقاعة الأخرى هي قاعة العرض الرئيسية (بمسطح 2570 مترا مربعا) وتتحدث عن أهم معالم الحضارة المصرية عبر العصور بداية من حضارات ما قبل التاريخ والحضارة الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية والحديث والمعاصر.