شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح الزراعى" يحقق فائض 18 مليون جنيه ..ومليار جنيه مستحقات تحت التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، حققت هذا العام فائض بلغ حوالى 18 مليون جنيه رغم كونها هيئة خدمية، وذلك لأول مرة فى تاريخ الهيئة، حيث كان العجز فى الحساب الختامى صفر، بخلاف مستحقات إيرادات تتعدى المليار جنيه تحت التحصيل.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن إيرادات الهيئة هذا العام بلغت حوالى 455 مليون و 552 ألف جنيه، بينما بلغت جملة المصروفات حوالى 437 مليون و 129 ألف جنيه، ما يعنى أن إجمالى الفائض بلغ حوالى 18 مليون و 393 ألف جنيه، وحققت الهيئة خلال العام 2015- 2016 حققت عجزًا بلغ حوالى 254 مليون جنيه، وخلال عام 2016 -2017 بلغ العجز حوالى 135 مليون جنيه، بينما بلغ العجز فى العام 2017- 2018حوالى 70 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن هناك أيضا مبالغ تحت التحصيل مستحقة للهيئة، تبلغ حوالى 1 مليار و 211 مليون جنيه، من بينها مبلغ 946 مليون و 827 ألف جنيه، مقابل تغير الغرض طبقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، فضلا عن مبلغ 220 مليون جنيه على نادى سموحة بحكم نهائى من محكمة النقض، و 37 مليون جنيه على كلية التربية الرياضية بالإسكندرية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، و8 مليون جنيه على هيئة المجتمعات العمرانية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.