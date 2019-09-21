شرطة النقل تضبط 9 متهمين بسرقة ركاب السكك الحديدية ومترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة شن حملات أمنية لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط مسجل مطلوب ضبطه في قضية "مخدرات"، أثناء تواجده بمحطة النقل العام بالزقازيق، وضبط آخر محكوم عليه في 4 قضايا آخرها قضية "تبديد") حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بمحطة سكة حديد القاهرة.

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كما تم ضبط أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين "سرقة بالإكراه" وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدي جابر، وضُبط آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بدون جواز سفر، حال شروعه في سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق العتبة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - محكوم عليه في قضية "تبديد" حال قيامه بسرقة أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة ، وعثر بحوزته على حافظة نقود أخرى، وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية أثناء مرور الحقيبة الخاصة به على جهاز ("الإكس راي") ، وعُثر بداخلها على (طبنجة)، شخصين- سبق اتهامهما في (23) قضية " سرقة - مخدرات" ، ومحكوم عليهما في 4 قضايا متنوعة) .. حال قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بمسطرد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.