"الداخلية": ضبط 4 متهمين تعدوا على شاب بالمنوفية.. وبحوزتهم أسلحة وذخائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد الأشخاص بالمنوفية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

كان الأجهزة المعينة رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت عنوان (تجار المخدرات يجردون شاب من ملابسه بقرية دروة بمركز أشمون بالمنوفية)، يظهر خلاله ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري "بندقية ألية"، يقومون بالتعدي بالضرب على شخص آخر داخل حجرة.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة "أشقاء" والمطلوب التنفيذ عليهم في عدد من القضايا الجنائية)، وقيامهم خلال مقطع الفيديو المُشار إليه بالتعدي على شخص على إثر خلافات مالية فيما بينهم، وتحديد مكان اختبائهم بمنزل كائن بدائرة قسم الوراق بنطاق مديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وضبط مالك المنزل، وبحوزتهم عدد 4 قطع سلاح ناري عبارة عن "2 بندقية آلية -وبندقية خرطوش- وطبنجة - و37 طلقة من ذات العيار".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.