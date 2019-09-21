بعد 4 جرائم.. سقوط عصابة المفتاح المُصطنع لسرقة السيارات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطلان، سبق اتهامهما في قضايا "سرقة، سلاح أبيض، مخدرات، سلاح ناري"، مقيمان بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.. متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما "4" حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.