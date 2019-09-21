"فتح عيادة لبيع المستندات".. سقوط طبيب عين شمس المزور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على طبيب لقيامه بتزوير محررات ومستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام طبيب بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تزوير"، بمزاولة نشاط إجرامي في تزوير المحررات والمستندات الحكومية المنسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، وإنشائه عيادة وهمية كائنة بالطابق الأرضي بالعقار سكنه، واتخاذها مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل العيادة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (195 خطاب ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات" منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية المختلفة "جميعها مزورة")، وضُبط بصحبته (طبيب أسنان، عامل).. حال حضورهما لاستلام محررات رسمية مزورة من المتهم لتقديمها لجهات حكومية مختلفة نظير تحصله منهما على مبالغ مالية، وبمواجهته بالتحريات اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.